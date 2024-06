Federer - Nadal : L’échange secret avant la retraite !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avec Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal forment le trio le plus dominateur de l’histoire du tennis et ont su créer un lien particulier au fil des années. Preuve de cette relation forte, un secret dévoilé par le Suisse au multiple vainqueur de Roland-Garros avant sa retraite lors de la Laver Cup 2022, où les deux hommes ont été submergés par l’émotion.

Il y a deux ans, une page du tennis se tournait avec la retraite de Roger Federer, qui avait choisi la Laver Cup pour réaliser son ultime apparition sur un court, au côté de son ami et rival de toujours Rafael Nadal, devenu le temps d’un soir son coéquipier. La relation entre les deux hommes est forcément particulière tant ils ont dominé leur sport, et une image restera dans l’histoire, Federer et Nadal se tenant la main, en larmes, en ce soir de septembre 2022. Interrogé par le média allemand Welt , le Suisse est revenu sur cette scène.



« Ce moment est très parlant »

« Ce moment est très parlant. Pour moi, c'est comme un remerciement à Rafa. Sans même parler. Pour lui montrer combien cela signifiait pour moi qu'il soit là. Car je savais que sa femme était enceinte. Il avait eu des problèmes physiques après l'US Open », précise Roger Federer, expliquant que Rafael Nadal faisait partie des rares personnes à avoir été mises dans la confidence au sujet de sa retraite une dizaine de jours avant l’annonce officielle.

« Je l'ai prévenu plus tôt que les autres que j'allais arrêter »