Tennis : Nadal débarque à Roland-Garros, dernier rendez-vous avec le public ?

C'est la grande interrogation du moment. Rafael Nadal disputera-t-il Roland-Garros pour ce qui semble être la dernière fois ? Le Majorquin est présent à Paris et il a l'air de vouloir répondre oui puisqu'il s'acharne à l'entraînement sur le court Philippe-Chatrier depuis lundi soir. En effet, il a été accueilli dans le Stade par beaucoup de fans venus célébrer sa rentrée sur le court, en attendant peut-être de le voir jouer son premier match. Tout le monde se souviendra du champion de tennis et tout le monde se souviendra de ses qualités humaines.

Tout proche de la retraite, Rafael Nadal est présent cette semaine à Paris dans le but peut-être de disputer le tournoi le plus important de sa carrière pour la dernière fois. Le Majorquin a encore deux jours pour officialiser sa décision puisque le tirage au sort est jeudi, mais il attend peut-être les dernières séances d'entraînement. Lundi soir, il a pu fouler le Philippe-Chatrier pour la première fois depuis son sacre en 2022 sous le toit couvert en raison de la pluie et son arrivée à Roland-Garros était plutôt teintée de bonne humeur et de sérénité.

Un accueil chaleureux

Si Rafael Nadal avait besoin de réponses concernant le souhait du public de le voir sur le court cette année, il a reçu un gros message quand il est arrivé avec l'accueil du public. La nouvelle de son entraînement n'a pas mis longtemps à arriver aux oreilles de tous et malheureusement pour les matches de qualification au même moment, les tribunes ont été un peu vidées... D'ailleurs les choses ne se font jamais au hasard : un orage a survolé le stade, obligeant les matches à s'arrêter, autant de bonnes raisons d'aller admirer le champion espagnol à l'œuvre.

Nadal va laisser un souvenir mémorable

Evidemment réputé pour ses qualités tennistiques, Rafael Nadal a marqué les esprits dans ce tournoi où il a remporté 14 fois le titre. En voyant qu'il s'approche de la fin, il livre ses vraies intentions. « En fin de compte, ce qui me rendra fier et heureux, c’est quand je quitterai ce monde, si les directeurs de tournois, les personnes qui travaillent dans les tournois, le personnel, l’ATP, disent de la personne que j’étais sur le circuit, ou de ce que je suis en tant que personne plus qu’en tant que joueur de tennis. Parce qu’en tant que joueur de tennis, à la fin, nous avons les titres, nous avons les succès et c’est comme ça. J’ai accompli plus que ce dont j’avais rêvé. Donc, en fin de compte, l’héritage en tant qu’être humain, après avoir accompli toutes les choses que nous avons accomplies, est pour moi la chose la plus importante » a-t-il récemment déclaré.

Une dernière danse attendue

Rafael Nadal va sûrement disputer Roland-Garros pour la dernière fois de sa carrière. Le Majorquin s'active vraiment pour retrouver le maximum de repères dans son jardin puisqu'il a également programmé une session d'entraînement plus tôt dans la journée de mardi. Il faudra espérer retrouver un peu son niveau de jeu mais aussi peut-être bénéficier du facteur chance au moment du tirage au sort. Pour rappel, il peut tomber sur n'importe qui comme il n'est pas tête de série.