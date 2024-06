Thierry Henry annonce la fin du rêve pour Mbappé

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent en conférence de presse dimanche, à la veille du premier match de l’Euro 2024 de l’équipe de France contre l’Autriche, Kylian Mbappé a déclaré qu’il ne pourrait pas participer aux Jeux olympiques de Paris 2024. Ce qu’a confirmé Thierry Henry ce lundi, lui qui a pris un non sec de la part du Real Madrid.

Depuis plusieurs mois, la question de la présence ou non de Kylian Mbappé aux Jeux olympiques de Paris 2024 est un sujet qui revient sans cesse. Le choix du capitaine de l’équipe de France de quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid était un premier indicateur, puisque la Casa Blanca n’a pas l’intention de libérer ses joueurs pour cette compétition, comme l’a confié Thierry Henry ce lundi en conférence de presse.

« Personnellement, j'avais pris un non sec »

« Zéro. Rien. Il ne se passera jamais rien. On ne savait pas encore (pour l'officialisation de son transfert au Real), mais je savais que les joueurs du Real n’allaient pas pouvoir venir. On a essayé mais bon jusqu’à quel point. Il n'y avait pas vraiment de mon côté l’espoir que ça évolue. Personnellement, j'avais pris un non sec, bien amené, bien poli, mais c’était non (sourire) », a déclaré Thierry Henry.

« Je ne participerai pas aux Jeux »