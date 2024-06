Equipe de France : Grand changement pour Mbappé, une légende valide !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grande star de l'équipe de France de football, Kylian Mbappé va démarrer l'Euro 2024 avec un nouveau statut, celui de capitaine. L'attaquant français n'avait jamais disputé une grande compétition internationale avec cette responsabilité mais avec l'expérience qu'il a désormais, ce rôle attribué par Didier Deschamps lui va très bien. Son prédécesseur Hugo Lloris s'est exprimé récemment sur ce nouveau statut.

Hugo Lloris a marqué à jamais l'histoire de l'équipe de France en étant toujours le joueur qui compte le plus de sélections (145). Le gardien de but a connu beaucoup de choses avec les Bleus et il a dû laisser sa place récemment. Celui qui occupait le rôle de capitaine depuis des années voit donc un joueur lui succéder pour l'Euro : Kylian Mbappé. Et c'est tout sauf illogique d'après celui qui a choisi de terminer sa carrière au Los Angeles FC à 37 ans.

Un choix logique

En devenant une grande star du football ces dernières années, Kylian Mbappé doit donc assumer un nouveau statut décerné logiquement par Didier Deschamps. L'attaquant du Real Madrid va tenter de mener les Bleus vers les sommets pour l'Euro 2024. « Chez Kylian, il y avait une forme de leadership qui était en train d’émerger en lui. On a pu s’en rendre compte pendant la dernière Coupe du monde » débute simplement Hugo Lloris pour La Provence ce dimanche.

« Ça le responsabilise encore plus »