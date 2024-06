F1 : Coup de poker d’Alpine, Gasly jubile !

Pierrick Levallet

Alpine est peu à peu en train de redresser la barre. Après un début de saison chaotique, l’écurie française a inscrit ses premiers points à Miami, puis à Monaco avant de récidiver au Canada. Alpine est désormais huitième au classement constructeur de la F1, devant Williams et Kick Sauber. Pierre Gasly s’est d’ailleurs dit ravi par les progrès de l’équipe et par les paris risqués qui ont permis d’obtenir de meilleurs résultats.

«Je suis content de voir les progrès de l’équipe»

« Même si le résultat n’est pas totalement satisfaisant, je dois dire que je suis content de voir les progrès de l’équipe ces dernières semaines. Nous avons désormais marqué des points sur deux épreuves d’affilée, ce qui représente un pas en avant lorsque l’on se rappelle où nous avions commencé la saison » a confié le pilote français dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Je suis ravi de nos décisions»