Mercato - PSG : Une «perle rare» va suivre Mbappé ?

Pierrick Levallet

Pour compenser le départ de Kylian Mbappé, le PSG entend se renforcer à tous les postes, y compris en défense. Le club de la capitale pense notamment à Leny Yoro, qui a fait sensation avec le LOSC cette saison. Mais le Real Madrid en pincerait aussi pour la pépite de 18 ans et verrait en elle un véritable joyau.

Le PSG a déjà établi son plan de vol pour le prochain mercato. Avec le départ de Kylian Mbappé, le club de la capitale souhaite se renforcer dans tous les secteurs, y compris en défense. Dans cette optique, Luis Campos a des vues sur Leny Yoro comme Le10Sport.com a pu vous le révéler en exclusivité. Mais le PSG va devoir se méfier d’un autre club dans ce dossier.

Mercato - PSG : Victime de Mbappé, il a tranché pour son avenir https://t.co/nyDWqG4x0u pic.twitter.com/aC7RNKhV8b — le10sport (@le10sport) May 31, 2024

Le Real Madrid voit Leny Yoro comme un joyau

Selon les informations d’ AS , le Real Madrid voudrait mettre la main sur un nouveau défenseur central pour compenser le départ de Nacho Fernandez, mais aussi la blessure de David Alaba et le fait qu’Eder Militao n’a pas retrouvé son véritable niveau. Dans cette optique, les Merengue considéreraient la pépite du LOSC comme une « perle rare ». Cette dernière n'aurait d'ailleurs pas dit non à la Casa Blanca et envisagerait l'idée de suivre Kylian Mbappé, qui devrait s'engager très prochainement dans la capitale espagnole.

L'Europe s'arrache la pépite du LOSC

Reste maintenant à voir si le Real Madrid saura convaincre le club lillois, surtout que la concurrence se fait rude sur ce dossier. En plus du PSG, d’autres cadors européens surveilleraient avec attention la situation de Leny Yoro. Affaire à suivre...