Haaland - PSG : La presse italienne annonce une «folie» sur le mercato !

Axel Cornic

Le mercato estival a officiellement débuté et le Paris Saint-Germain devrait être l’un des acteurs principaux. Avec le départ de Kylian Mbappé, tout le monde s’attend à un très gros coup de la part du club parisien et certains s‘imaginent déjà l’émir du Qatar sortir l’artillerie lourde, pour aller chercher l’une des plus grandes stars de la planète football.

Un an après son sacre en Ligue des Champions, Manchester City passe par une période trouble. Les différentes sorties de Pep Guardiola sur son avenir annoncent clairement la fin d’un cycle et certaines stars de l’équipe semblent avoir déjà les valises prêtes… avec le PSG qui serait prêt à en profiter !

Départ de Mbappé : Le PSG veut réparer son erreur grâce au mercato https://t.co/pKTgIV3UNO pic.twitter.com/OXcCMgWLQE — le10sport (@le10sport) June 11, 2024

Haaland, le rêve du PSG ?

C’est le cas d’Erling Haaland, dont le contrat avec Manchester City se termine en juin 2027. Considéré comme l’un des plus grands cracks au monde, il a le profil parfait pour relancer le projet du PSG après le départ de Kylian Mbappé, mais il coûte très cher puisqu’il y aurait une clause fixée à 175M€ pour boucler son transfert.

L’émir du Qatar fait peur à Manchester City