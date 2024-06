Départ de Mbappé : Le PSG veut réparer son erreur grâce au mercato

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé sera un nouveau joueur du Real Madrid la saison prochaine, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Pour pallier le départ de son numéro 7, le PSG compterait miser sur le collectif. Conscientes que Kylian Mbappé est irremplaçable, les hautes sphères parisiennes auraient prévu de recruter plusieurs joueurs cet été.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a joué son tout dernier match sous les couleurs rouge et bleu. En fin de contrat le 30 juin, la star de 25 ans a décidé de claquer la porte du Parc des Princes librement et gratuitement. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé portera le maillot du Real Madrid la saison prochaine. En effet, la Maison-Blanche a officialisé le transfert à 0€ du Français il y a tout juste une semaine.

Le PSG a placé Mbappé au-dessus de l'institution

Pour assurer la succession de Kylian Mbappé, le PSG a pris une décision claire. Selon Le 10 Sport, le club de la capitale ne compte pas recruter de nouvelle star. En effet, le PSG veut désormais construire un collectif fort. Une information confirmée par AS .

Mercato : Il l’annonce, une star va jouer avec Mbappé https://t.co/wnDwzjmjs5 pic.twitter.com/EMOZXXTQDR — le10sport (@le10sport) June 11, 2024

Le collectif avant tout