Mercato : Luis Enrique réclame ce crack de l'OL au PSG

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025, Rayan Cherki serait dans le viseur du PSG. En effet, le club de la capitale voudrait boucler le transfert du crack de l'OL lors de ce mercato estival. Arrivé au PSG il y a tout juste un an, Luis Enrique serait emballé par l'idée d'accueillir Rayan Cherki dans son effectif.

Le mercato estival a ouvert ses portes ce lundi. Alors que Kylian Mbappé sera un nouveau joueur du Real Madrid à la rentrée, le PSG compterait frapper un grand coup sur le marché. En effet, le club de la capitale aurait identifié plusieurs cibles pour renforcer son attaque.

Mercato : Le Real Madrid veut chiper le «nouveau Bellingham» au PSG https://t.co/5paNlqq9jI pic.twitter.com/eFd6H9apvD — le10sport (@le10sport) June 11, 2024

Le PSG en pince pour Cherki

Selon les informations d' AS , le PSG aurait coché trois noms en Italie pour étoffer sa ligne offensive. En effet, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi s'intéresserait de près à Khvicha Kvaratskhelia, Rafael Leão (AC Milan) et à Victor Osimhen (Napoli). Et le numéro 77 de Naples serait la grande priorité parisienne.

Luis Enrique valide le transfert de Cherki