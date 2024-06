Mercato - PSG : Une terrible nouvelle tombe pour ce crack

Benjamin Labrousse

A la recherche de jeunes joueurs prometteurs afin de consolider son effectif, le PSG s’est intéressé de près à Michael Olise. L’ailier franco-anglais sort d’une belle saison avec Crystal Palace, et devrait quitter les Eagles cet été. Et à en croire la presse anglaise, le joueur de 22 ans est tout proche de s’engager en faveur d’un cador de Premier League.

Le mercato estival du PSG pourrait être animé. Le club parisien est à la recherche de jeunes joueurs talentueux, et pourrait tenter de se renforcer sur tous les postes. Si l’été dernier, les dirigeants du club de la capitale avaient déboursé 100M€ pour les recrutements de Bradley Barcola et d’Ousmane Dembélé, un nouvel ailier pourrait prochainement débarquer à Paris.

Mercato - PSG : Un attaquant vend la mèche pour son transfert https://t.co/Abni5szBs7 pic.twitter.com/hJ8tUuISFv — le10sport (@le10sport) June 11, 2024

Le PSG lorgne Michael Olise

Ces derniers mois, le nom de Michael Olise est revenu avec insistance du côté du PSG. Car à 22 ans seulement, le joueur de Crystal Palace a affolé les pelouses de Premier League, et ce malgré une grosse blessure aux ischios-jambiers contractée en février dernier. Forcément, le Franco-Anglais est dans le viseur de nombreux cadors européens. Si le PSG lorgne Michael Olise, c’est également le cas de Chelsea.

Le crack de 22 ans se rapproche de Chelsea