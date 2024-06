Transfert surprise au Brésil, il répond au PSG !

La rédaction

Déjà actif en coulisses, le PSG s'est déjà placé sur différents dossiers afin de renforcer son effectif en vue de la saison prochaine. Et le club de la capitale réserverait notamment une petite surprise pour son mercato puisque Guilherme Arana serait suivi. Mais le joueur de l'Atlético Mineiro a rapidement répondu à cette rumeur le liant au PSG.

Le mercato estival du PSG s'annonce très chaud et plusieurs pistes circulent, y compris les plus surprenantes. Ainsi, selon les informations d' ESPN , le club parisien s'intéresserait à Guilherme Arana, qui avait échoué lors de son passage en Europe au Séville FC, mais qui est revenu à un très bon niveau à l'Atlético Mineiro, au point d'avoir été convoqué par le Brésil pour la Copa America. Et il a d'ailleurs évoqué l'intérêt du PSG.

Guilherme Arana dans le viseur du PSG ?

« Honnêtement, j’ai vu quelques nouvelles sur l’intérêt des équipes étrangères, mais jusqu’à présent, rien n’est arrivé… Jouer dans le football européen a toujours été un rêve, j’ai passé un moment moins agréable là-bas, mais cela m’a servi de expérience d’apprentissage pour ma croissance au football », lâche le latéral brésilien en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Je suis très calme, heureux à l’Atlético-MG»