Officiel : Séparation annoncée au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG lors du mercato estival 2023, Marco Asensio a encore deux ans de contrat et devrait donc logiquement continuer l'aventure au Parc des Princes la saison prochaine. En revanche, le milieu offensif espagnol se retrouve au coeur d'un tout autre genre de séparation, puisqu'il vient d'officialiser son divorce avec Sandra, son épouse.

Loin d'être un titulaire indiscutable depuis sa signature au PSG l'été dernier, Marco Asensio (28 ans) a d'ailleurs dû tirer un trait sur l'Euro 2024 puisqu'il n'a pas été retenu dans la liste de Luis de la Fuente avec la sélection espagnole. Une période donc relativement délicate pour l'ancien milieu offensif du Real Madrid sur le plan sportif, mais sa vie personnelle semble également très impactée. En effet, Asensio a fait une triste annonce ces dernières heures via son compte Instagram .

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour le successeur de Mbappé ! https://t.co/WAFUvzwZ8q pic.twitter.com/UtxWTuXJla — le10sport (@le10sport) June 12, 2024

Asensio annonce son divorce

Le joueur du PSG annonce en effet sa séparation avec son épouse Sandra Garal, influenceuse et entrepreneuse, avec qui il était en couple depuis 2018 : « Très récemment, et après un certain temps de réflexion, Sandra et moi avons décidé d’un commun accord de mettre fin à notre mariage. Ce furent de merveilleuses années et je tiens à remercier publiquement Sandra pour tout ce que j’ai vécu à ses côtés. Elle aura toujours une place dans mon cœur en tant que personne très spéciale, qui m’a beaucoup donné et avec qui j’ai eu le plaisir de partager un moment important de ma vie », lâche le numéro 11 du PSG.

Une place sans Mbappé ?

Reste à savoir si Marco Asensio parviendra à rebondir sportivement en obtenant plus de temps de jeu la saison prochaine sous les ordres de Luis Enrique au PSG, d'autant que le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid va libérer une place sur le flanc gauche de l'attaque parisienne. Une aubaine pour l'international espagnol ?