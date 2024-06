PSG : La mère de Mbappé a très mal vécu sa prolongation ?

Thomas Bourseau

Le clan Mbappé semble avoir souffert de l’acharnement médiatique autour de l’attaquant français depuis sa prolongation de contrat au PSG. Un journaliste espagnol lâche une révélation à ce sujet : Fayza Lamari aurait mal vécu cette période et aurait d’ailleurs pris plus de 20 kilos pour cette raison précise…

Le 21 mai 2022, alors que le Real Madrid lui avait déroulé le tapis rouge afin de l’accueillir en grandes pompes au Santiago Bernabeu, Kylian Mbappé surprenait son monde. Celui qui allait devenir meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain 10 mois plus tard s’avançait avec son président Nasser Al-Khelaïfi sur la pelouse du Parc des princes afin d’annoncer sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2025.

Mbappé prolonge en 2022, le climat devient délétère

C’est en effet la date qui était affichée sur le maillot tenu à la fois par Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi pour les photos. Néanmoins, la saison 2024/2025 ne fut qu’optionnelle et pouvant uniquement être exercée par Mbappé en personne. Chose que le principal intéressé n’a pas fait, en décidant même dès 2023 qu’il ne prolongerait pas en communiquant sa décision au PSG par courrier. Ce qui a engendré une bataille publique avec le président du club et un passage dans le loft pendant le mercato estival pendant près de trois semaines.

Fayza Lamari a pris du poids à cause des critiques à l’encontre de son fils

La prolongation de contrat de Kylian Mbappé et tous les problèmes qui s’en sont suivis entre le clan du joueur et le club ont donné lieu à des critiques et des observations virulentes de l’opinion publique. Selon le journaliste Tomás González-Martín, Fayza Lamari, qui gère les intérêts de son fils Kylian Mbappé, aurait pris 24 kilos à cause des critiques violentes envers l’attaquant du PSG depuis sa prolongation de contrat en 2022. De quoi mieux comprendre les prises de parole en public de Mbappé sur ses moments difficiles passés au PSG depuis sa prolongation de contrat.