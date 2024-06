Cette recrue du PSG vit un rêve avec Marquinhos

Amadou Diawara

Arrivé au PSG au mois de janvier, Lucas Beraldo s'est engagé jusqu'au 30 juin 2028. A Paris, le crack brésilien de 20 ans a retrouvé l'un des ses compatriotes : Marquinhos. Interrogé sur le capitaine du PSG, Lucas Beraldo s'est enflammé de pouvoir jouer avec lui à la fois en club et en équipe nationale.

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG a officialisé la signature de Lucas Beraldo, acheté pour une somme proche de 20M€ à Sao Paulo. Dans des propos rapportés par Globo Esporte , le crack brésilien de 20 ans est revenu sur ses premiers pas à Paris, avouant qu'il vivait un rêve éveillé parce qu'il évoluait aux côtés de son compatriote Marquinhos.

«C’est un rêve de pouvoir jouer aux côtés de Marquinhos»

« Mon statut de titulaire au PSG et au Brésil ? Avec le temps, on acquiert de l’expérience, c’est une nouvelle langue (en France), une nouvelle culture, c’est normal qu’on mûrisse davantage. Quand on quitte la maison et qu’on s’installe seul, on mûrit plus vite. Vous avez peut-être été surpris que je débute les matches, mais je me suis préparé à ce moment depuis le début. Je savais que l’occasion ne se présenterait qu’une fois, je devais la saisir de toutes les façons possibles, c’est ce que j’ai fait au PSG et avec l’équipe nationale » , a confié Lucas Beraldo, avant d'en rajouter une couche.

«C’est un honneur de pouvoir profiter de chaque jour avec lui»