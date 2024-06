PSG : Mbappé fait une annonce surprise !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps proche de Neymar lors de leurs années communes au sein du PSG, Kylian Mbappé s'était finalement sépare en mauvais termes avec son ancien compère brésilien, qui avait fini par quitter le Parc des Princes en 2023. Et pourtant, dimanche, Mbappé a rendu un hommage pour le moins inattendu à Neymar.

Recruté par le PSG lors du mercato estival 2017, quelques semaines après le transfert historique de Neymar pour 222M€, Kylian Mbappé a donc côtoyé l'attaquant brésilien pendant six années dans la capitale. Les deux hommes affichaient une complicité évidente les premières années, mais au fil du temps, ils ont finis par se clasher, et Neymar a quitté le PSG il y a un an en froid avec Mbappé.

Mbappé rend hommage à Neymar

Pourtant, dans un entretien accordé à Téléfoot dimanche, le capitaine de l'équipe de France a rendu un hommage assez inattendu envers l'ancien numéro 10 brésilien du PSG : « J'ai joué par exemple avec Sergio Ramos, Gianluigi Buffon avec Lionel Messi ou même Neymar. Ces joueurs-là étaient vraiment des leaders », indique Mbappé.

