PSG : Luis Enrique lui fait vivre un «rêve d’enfant» ! 

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cette saison, Luis Enrique n’a pas hésité à lancer des jeunes joueurs dans le grand bain avec le PSG. Le coach espagnol a notamment permis à Senny Mayulu d’intégrer la rotation des « Rouge et Bleu » en deuxième partie de saison, au plus grand bonheur du gamin né en 2006, qui a affirmé ce samedi avoir vécu un rêve éveillé en foulant la pelouse du Parc des Princes.

L’avenir s’annonce radieux au PSG. Doté de l’un des meilleurs centres de formations d’Europe, le club de la capitale a vu éclore plusieurs de ses jeunes pousses cette saison. Outre Warren Zaïre-Emery, révélé en 2022-2023 sous les ordres de Christophe Galtier, Yoram Zague et Senny Mayulu ont été lancés par Luis Enrique. Numéro 41, Mayulu s’est rapidement distingué, affichant de belles promesses. Le « Titi Parisien », qui a récemment paraphé son premier contrat professionnel au PSG, a accordé un entretien au Parisien ce samedi.

Révolution au PSG, Luis Enrique annonce du lourd https://t.co/ejvPDQDfWU pic.twitter.com/FJnqcivsHc — le10sport (@le10sport) April 25, 2024

« J’ai vraiment commencé à suivre Paris durant la période Zlatan »

« Le PSG est mon club de cœur. Je suis né dans le 93, au Blanc-Mesnil, alors il y a ce petit truc en plus qui me lie au PSG », a notamment confié Senny Mayulu. « J’ai la fibre parisienne, comme on dit. Petit, je regardais déjà les matchs en famille. J’ai vraiment commencé à suivre Paris durant la période Zlatan. C’est récent, mais à l’époque j’étais encore petit (rires) » .

« Fouler la pelouse du Parc, c’était vraiment un rêve d’enfant »