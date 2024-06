PSG : Grand changement pour Dembélé, il dit tout !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse, Ousmane Dembélé en a profité pour faire le point sur sa saison au PSG. L'ailier parisien a notamment évoqué son nouveau rôle tactique avec Luis Enrique, mais également sur les plan physique puisqu'il n'a pas connu de grave blessure. L'ancien Rennais se confie ainsi sur ces changements.

Auteur d'une première saison très aboutie au PSG, Ousmane Dembélé a vu pas mal de choses évoluer sur le plan personnel. A commencer par son positionnement beaucoup plus libre sur le terrain sous les ordres de Luis Enrique. Mais également sur le plan physique puisqu'il ne s'est quasiment pas blessé, ce qui n'était pas dans ses habitudes. En conférence de presse, le numéro 10 du PSG a ainsi évoqué tous ces changements.

Mercato : Le PSG fixe un départ à 20M€ ! https://t.co/VdXci6zOQs pic.twitter.com/BMBirCo4Gn — le10sport (@le10sport) June 13, 2024

«Avec Luis Enrique, je joue un peu partout»

« Ce qui a changé avec Luis Enrique, c'est qu'il me donne beaucoup plus de liberté. Au FC Barcelone, j'étais beaucoup plus collé à la ligne. Avec Luis Enrique, je joue un peu partout. Je peux jouer dix, sur le côté aussi, faux neuf également. Il me donne énormément de liberté sur le terrain. Il me dit d'aller un peu partout sur le terrain, sauf quand il me dit de rester coller à la ligne. Mais sur cette deuxième partie de saison, il m'a donné beaucoup plus de liberté », assure-t-il devant les médias, avant de poursuivre.

«J'espère déjà que ça va continuer !»