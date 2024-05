Riolo dénonce une fake news sur le mercato du PSG

Amadou Diawara

En plus de Gabriel Moscardo, Matvey Safonov devrait débarquer au PSG lors du prochain mercato estival. Toutefois, le gardien de Krasnodar ne serait pas à l'aise dans le jeu au pied. Alors que Luis Enrique a besoin d'avoir des gardiens qui participent à la construction, Daniel Riolo a estimé que les rumeurs concernant Matvey Safonov étaient fausses.

Alors que Keylor Navas va quitter le PSG librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin, Luis Campos aurait déjà déniché son remplaçant. En effet, Matvey Safonov serait sur le point de s'engager avec le club de la capitale, et ce, pour endosser le rôle de gardien numéro 2, voire de numéro 1 bis, derrière Gianluigi Donnarumma.

Mercato - PSG : Signature imminente à Paris ? Son agent sort du silence https://t.co/ug4T7QQXRb pic.twitter.com/Crpv0zk50O — le10sport (@le10sport) May 27, 2024

Safonov n'a pas un bon jeu au pied

Si, Matvey Safonov est impressionnant sur sa ligne, il a du mal lorsqu'il a le ballon à ses pieds. Et pourtant, Luis Enrique tient à avoir des portiers capable de participer au jeu de son équipe. Présent dans l' After Foot ce dimanche soir, Daniel Riolo a estimé que les rumeurs sur le transfert de Matvey Safonov au PSG étaient donc fausses.

«C'est mytho»