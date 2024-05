Mercato - PSG : Le plan du Real Madrid est dévoilé pour ce crack

Hugo Chirossel

À la recherche de renforts sur toutes les lignes, le PSG aimerait notamment s'attacher les services d’un défenseur central lors du prochain mercato estival. En ce sens, Leny Yoro est un joueur qui intéresse le club de la capitale, ce qui était déjà le cas l’hiver dernier. Mais le Real Madrid est également sur le coup et aurait un plan pour barrer la concurrence.

Leny Yoro risque de quitter son club formateur lors du prochain mercato estival. À un an de la fin de son contrat, en juin 2025, le joueur du LOSC est très courtisé, notamment par le PSG. Comme indiqué par Le 10 Sport , le club de la capitale avait tenté de le recruter l’hiver dernier. Mais les dirigeants parisiens avaient reçu une réponse claire de la part de leurs homologues lillois : 90M€ ou rien pour laisser filer Leny Yoro.

Mercato - PSG : Les stars du Real Madrid interpellent Mbappé ! https://t.co/yRqC6M3afw pic.twitter.com/F9EYoPDOXU — le10sport (@le10sport) May 27, 2024

Le PSG et le Real Madrid à la lutte pour Yoro

Le PSG comptait revenir à la charge cet été et est toujours dans la course, tout comme le Real Madrid. « Comme je l'ai déjà mentionné, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sont absolument dans la course pour Yoro », a indiqué le journaliste Fabrizio Romano dans sa chronique pour Caught Offside , ajoutant que Liverpool est aussi intéressé : « Pour l'instant, il s'agit d'un repérage normal d'un grand talent, et je crois savoir que le PSG et le Real Madrid sont très présents dans la course à sa signature . »

La stratégie du Real Madrid