Mercato - PSG : Une offre de 30M€ bientôt dégainée !

Hugo Chirossel

Alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat, jusqu’en juin 2025, Leny Yoro risque de quitter le LOSC lors du prochain mercato estival. En ce sens, le PSG fait partie des clubs intéressés à l’idée de recruter le défenseur âgé de 18 ans, tout comme le Real Madrid. Les Merengue pourraient bientôt formuler une première offre.

Comme indiqué par Le 10 Sport , le PSG avait essayé de s’attacher les services de Leny Yoro lors du dernier mercato hivernal. Après plusieurs offensives, les dirigeants parisiens avaient finalement renoncé à insister dans ce dossier, le LOSC réclamant 90M€ pour s’en séparer.

Le PSG en concurrence avec le Real Madrid

Le PSG n’a pas oublié Leny Yoro pour autant et compte revenir cet été. Mais la concurrence est forte dans ce dossier et le Real Madrid est notamment annoncé sur la piste du défenseur âgé de 18 ans, qui devrait quitter le LOSC, où il arrive à un an de la fin de son contrat, en juin 2025.

Le Real Madrid va bientôt passer à l’action