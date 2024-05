Mercato - PSG : Les stars du Real Madrid interpellent Mbappé !

Hugo Chirossel

À quelques jours de la finale de la Ligue des champions face au Borussia Dortmund, le 1er juin prochain, ce lundi avait lieu le Media Day du Real Madrid à Valdebebas, et les Merengue n’ont pas échappé aux questions à propos de Kylian Mbappé. S’ils n’ont pas voulu s'épancher à ce sujet, Vinicius Junior et Jude Bellingham ont laissé entendre que l’attaquant du PSG serait plus que bienvenu chez la Casa Blanca.

Samedi, Kylian Mbappé a disputé son dernier match sous les couleurs du PSG, à l’occasion de la finale de la Coupe de France face à l’OL (1-2). Comme il l’a indiqué après la rencontre, le capitaine de l’équipe de France ne peut pas encore dévoiler l’identité de son futur club, mais tout porte à croire qu’il revêtira le maillot du Real Madrid la saison prochaine.

Transferts - PSG : La succession de Mbappé bouclée… d'ici quinze jours ? https://t.co/B3gtJMahL9 pic.twitter.com/XRGGkcaL3n — le10sport (@le10sport) May 27, 2024

« J’annoncerai mon club en temps et en heure »

« J’annoncerai mon club en temps et en heure. Je pense que je le ferai dans quelques jours », a déclaré Kylian Mbappé. Il faudra probablement attendre que le Real Madrid ait disputé la finale de la Ligue des champions, le 1er prochain face au Borussia Dortmund. À moins d’une semaine de cette finale, les joueurs de la Casa Blanca ont justement répondu aux questions des journalistes à l’occasion du Media Day, et ils ont notamment été interrogés sur l’attaquant du PSG.

Vinicius et Bellingham évoquent l’arrivée de Mbappé