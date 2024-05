Transfert à 60M€, le PSG va devoir envoyer du lourd

Alexis Brunet

Le PSG va chercher à se renforcer à tous les postes cet été. Pour sa défense centrale, le club de la capitale cherche notamment à mettre la main sur Leny Yoro. Le crack du LOSC va normalement quitter Lille cet été et il pourrait atterrir à Paris. Pour l'obtenir, Luis Campos devra sans doute proposer 60M€ aux dirigeants lillois.

Le PSG a conclu sa saison en beauté samedi soir, en remportant une nouvelle finale de Coupe de France. Le club de la capitale a également mis la main sur la Ligue 1 et le Trophée des champions, s'offrant donc tous les titres possibles sur la scène nationale. Toutefois, Paris n'a une nouvelle fois pas réussi à aller au bout en Ligue des champions. Les dirigeants parisiens vont donc essayer de renforcer au mieux l'équipe de Luis Enrique lors du mercato, pour enfin remporter la C1.

Le PSG est intéressé par Leny Yoro

La défense centrale a été identifiée comme un secteur à renforcer cet été par Luis Campos. Il faut dire que le PSG ne pourra pas compter sur Lucas Hernandez pendant de nombreux mois et Presnel Kimpembe est toujours blessé. Rien n'indique qu'il retrouvera son niveau d'antan et le club de la capitale veut donc assurer ses arrières. Les dirigeants parisiens sont très intéressés par le profil de Leny Yoro. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos avait déjà tenté sa chance en janvier et il devrait donc retenter sa chance cet été.

Le PSG pourrait proposer 60M€ au LOSC