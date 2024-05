PSG : Une grande décision est prise, il interpelle Luis Enrique

La rédaction

Titulaire indiscutable à l’Inter et considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de Serie A, Milan Škriniar n’a pas vraiment convaincu pour sa première saison au Paris Saint-Germain. Son entraineur Luis Enrique s’est d’ailleurs passé de ses services lors de son retour de blessure en fin de saison, même après la blessure de Lucas Hernandez.

Tout n’a pas été parfait à Paris cette saison, en dépit de trois titres et d’une demi-finale de Ligue des Champions. Certaines recrues de Luis Campos ont en effet été pointée du doigt et c’est le cas avec Randal Kolo Muani, Manuel Ugarte ou encore Milan Škriniar. Ce dernier a tout de même été freiné par une blessure à la cheville, qui ne l’a pas aidé à trouver sa place au PSG.

« Je ne dirai pas que je n'ai pas joué uniquement à cause de ma blessure »

Dans un entretien publié ce vendredi par le site slovaque Sport.Aktuality.sk , l’ancien de l’Inter est revenu sur les problèmes rencontrés à son retour de blessure... avec une phrase qui semble adressée à Luis Enrique ! « Je ne dirai pas que je n'ai pas joué uniquement à cause de ma blessure. J'ai essayé de mettre les choses en ordre le plus tôt possible pour pouvoir revenir et aider l'équipe. L'entraîneur a probablement vu que dans les matchs difficiles, les autres étaient mieux préparés » a déclaré Milan Škriniar.

« J'étais désolé de ne pas avoir joué la Ligue des Champions, mais l'entraîneur a choisi quelqu'un d'autre »