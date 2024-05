Le PSG a un nouveau problème pour ce transfert de rêve

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG compte revenir à la charge pour Bernardo Silva lors du prochain mercato estival. Toutefois, le club de la capitale devra se frotter à un adversaire redoutable sur ce dossier. En effet, le Bayern serait également sur les traces de Bernardo Silva.

Le 19 février, le10sport.com vous a fait un point complet sur le dossier Bernardo Silva. Comme nous vous l'avons indiqué, le PSG a tenté de recruter le milieu polyvalent de Manchester City lors des deux derniers étés. Toutefois, le club de la capitale s'est toujours cassé les dents sur ce dossier. En effet, les Citizens de Pep Guardiola ont refusé de laisser filer Bernardo Silva, qui est un rêve pour le PSG.

Le PSG va repartir à l'assaut pour Bernardo Silva

Malgré ces deux échecs, le PSG n'a pas tiré un trait sur Bernardo Silva, bien au contraire. D'après Le 10 Sport , le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi compte repartir à la charge pour le Portugais lors du prochain mercato estival. Et Bernardo Silva est toujours ouvert à l'idée de signer au PSG. Toutefois, le Bayern pourrait se muer en trouble-fête.

Le Bayern entre dans la course pour Bernardo Silva