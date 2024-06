Une star de l’équipe de France au PSG, la réponse cash de Deschamps

Axel Cornic

L’été s’annonce très mouvementé pour le Paris Saint-Germain, qui avec le départ de Kylian Mbappé va devoir frapper très fort sur le mercato. Et l’idée semble être de continuer à miser sur des internationaux français puisqu’après Ousmane Dembélé ou encore Randal Kolo Muani et Lucas Hernandez, un autre joueur de Didier Deschamps serait dans le viseur des Parisiens.

C’est un tout nouveau cycle qui démarre au PSG, avec la dernière star de la MNM qui a tiré sa révérence. Kylian Mbappé a en effet annoncé son départ vers le Real Madrid et il faudra désormais combler le trou béant laissé par son départ, même si l’idée des dirigeants serait de boucler au moins un gros coup par ligne.

Theo après Lucas ?

Et en défense, l’un des objectifs annoncés n’est autre que Théo Hernandez. Il faut dire que l’international français de l'AC Milan est considéré comme l’un des meilleurs latéraux au monde et après Lucas l’été dernier, le PSG pourrait s’attacher les services du plus jeune des frères Hernandez. A noter que le Bayern Munich serait également sur le coup pour remplacer Alphonso Davies.

« Theo Hernandez m'a semblé heureux à Milan »