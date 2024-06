JO 2024 : Recalé par Deschamps, il va remplacer Mbappé !

Arnaud De Kanel

Thierry Henry dévoilera une pré-liste de 30 joueurs convoqués pour disputer les JO 2024 cet été à Paris ce lundi. Bloqué par le Real Madrid, Kylian Mbappé ne sera pas appelé mais pour le remplacer, le sélectionneur des Bleuets pourrait s'appuyer sur Moussa Diaby, non-retenu par Didier Deschamps en vue de l'Euro.

Les JO de Paris 2024 approchent à grands pas. Ce lundi, Thierry Henry est donc attendu en conférence de presse afin de dévoiler une liste de 30 joueurs, qui sera ensuite réduite à 22, retenus pour aller chercher une médaille olympique. Si Kylian Mbappé n'y figurera pas, Moussa Diaby en revanche pourrait y être !

Diaby, la surprise de la liste ?

D'après les informations de L'Equipe , l'attaquant d'Aston Villa est un nom qui revient avec insistance ces derniers jours. Non retenu par Didier Deschamps, qui lui a préféré Bradley Barcola, Moussa Diaby pourrait alors remplacer Kylian Mbappé et faire partie des trois joueurs de plus de 23 ans, limite autorisée par le règlement, convoqués.

Griezmann, Giroud, Lloris... la messe est dite