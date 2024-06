Mbappé : Le Real Madrid sort le grand jeu !

Thomas Bourseau

Sept années après son arrivée au PSG en provenance de l’AS Monaco, Kylian Mbappé a plié bagage et va, après l’Euro en Allemagne avec l’équipe de France (14 juin-14 juillet), « enfin » s’installer dans la capitale espagnole. Le feuilleton entre Mbappé et le Real Madrid touche à sa fin et l’annonce de sa venue devrait être effectuée ce lundi midi avec vidéo et promotion de cette nouvelle sur les réseaux sociaux en parallèle…

La finale de la Ligue des champions s’est déroulée à Wembley samedi soir et a tourné en faveur du Real Madrid pour la quinzième fois de son histoire. Le Borussia Dortmund n’a rien pu faire et s’est incliné sur le score de 2 buts à 0. Place maintenant à l’annonce que certains supporters merengue attendent depuis des années : la signature de Kylian Mbappé.

Les grandes lignes du contrat de Mbappé dévoilées ?

Dimanche midi, Fabrizio Romano a lâché son célèbre : « Here We Go » sur son compte X afin d’affirmer que tout était bouclé et signé entre les parties concernées par l’opération Kylian Mbappé, à savoir son entourage et le Real Madrid. Par l’intermédiaire de son Here We Go Podcast , le journaliste italien s’est attardé sur les chiffres du contrat de Kylian Mbappé à la Casa Blanca. « Il y a une prime à la signature importante pour Kylian Mbappé : plus de 100M€ divisée sur les cinq années de son contrat. Son salaire fixe sera similaire à ceux de Vinicius et Bellingham ». Cependant, le Real Madrid lui aurait promis divers bonus financiers liés aux futures performances du meilleur buteur de l’histoire du PSG en Espagne. « Il y aura des bonus en cas de victoire en Liga, en Ligue des champions et pour des récompenses individuelles comme le Ballon d’or ».

Un communiqué de presse à la mi-journée ce lundi ?

Dans ses colonnes du jour, L’Équipe confie que ce lundi, à la mi-journée, serait le moment tant attendu par beaucoup : l’officialisation de la venue de Kylian Mbappé au Real Madrid. Le champion d’Espagne et d’Europe prévoirait de faire son annonce via un communiqué de presse ce midi afin de surfer sur la vague d’allégresse actuelle à Madrid comme le quotidien sportif le souligne.

