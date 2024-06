Mbappé - PSG : Riolo balance les autres clashs d’Al-Khelaïfi !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le divorce entre Kylian Mbappé et la direction du PSG ne s'est pas déroulé dans la meilleure ambiance ces dernières semaines, comme en témoigne les nouvelles piques envoyées par l'attaquant français en conférence de presse. Et Daniel Riolo, qui donne raison à Mbappé, rappelle d'ailleurs l'historiques des clashs entre Al-Khelaïfi et les anciennes stars du PSG.

Interrogé mardi en conférence de presse en pleine rassemblement avec l'équipe de France, Kylian Mbappé en a profité pour tout lâcher sur les coulisses de son départ du PSG et sur l'ambiance très tendue des derniers mois. Sans le nommer, le capitaine des Bleus a pointé du doigt les méthodes de son ancien président, Nasser Al-Khelaïfi, avec qui la séparation s'est très mal passée en cette fin de saison. Et Mbappé n'est pas le seul à balancer sur le patron du PSG...

« Il s'est embrouillé avec tout le monde »

Mardi soir, dans l'After Foot sur RMC Sport , Daniel Riolo s'est lui aussi lâché sur Nasser Al-Khelaïfi : « Mbappé à la haine ! T'es élégant avec les gens qui sont élégants, t'as la classe avec les gens qui ont la classe. Lui (Al-Khelaïfi), il n'a pas la classe et il est incompétent ! Il s'est embrouillé avec tout le monde, toutes les stars qui ont signé dans ce club sont parties fâchées et ne lui adresse pas la parole, c'est quand même incroyable ! », explique-t-il.

Thiago Silva, Cavani... Al-Khelaïfi a multiplié les séparations douloureuses