De Zerbi - OM : Il lance un premier avertissement au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Roberto De Zerbi n'est pas venu à l'OM pour faire de la figuration. Engagé sur un cycle de trois ans, l'ancien coach de Brighton et de Sassuolo n'a pas l'intention de repartir de Marseille sans avoir remporté au moins un trophée sur la scène nationale ou européenne. Auteur du doublé Coupe de France-championnat la saison dernière, le PSG est prévenu.

Roberto De Zerbi n'a pas encore dirigé son équipe, mais les spectateurs marseillais s'attendent déjà à un grand spectacle la saison prochaine. Le nouveau coach de l'OM jouit d'une jolie réputation en Europe notamment grâce au style de jeu déployé. Offensif, De Zerbi n'arrive pas en Ligue 1 pour jouer les seconds rôles. Le technicien de 45 ans espère faire progresser cette équipe le plus rapidement possible.

Mercato - OM : La presse italienne annonce une offre à 20M€ ! https://t.co/KtBZhnJg6y pic.twitter.com/tGcghIx8NI — le10sport (@le10sport) July 1, 2024

« De Zerbi élèvera l’OM»

« C ’est certainement un choix cohérent avec son parcours, mais en même temps surprenant pour beaucoup. Il y avait plusieurs rumeurs à son sujet : Barcelone, Ajax, Juve… Le choix de quitter la Premier League n’a certainement pas été facile, mais c’est aussi un choix de caractère. À mon avis, Marseille est une place sans comparaison égale dans le monde et je pense qu’il voulait aussi sentir un certain type de pression. Si le club sait le soutenir, surtout dans les moments délicats, De Zerbi élèvera l’OM » a confié le journaliste italien Giacomo Morandin dans des propos rapportés par Foot Mercato.

Un De Zerbi ambitieux arrive à Marseille