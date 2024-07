NBA : Un gros transfert en vue pour les Spurs de Wembanyama

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Après la signature surprenante de Chris Paul dimanche, les San Antonio Spurs pourraient préparer un autre gros coup pour renforcer l’effectif autour de Victor Wembanyama. Disposant de l’une des plus grandes marges salariales sur le marché, la franchise texane chercherait à acquérir Lauri Markkanen, la star de l’Utah Jazz, qui aurait de véritables chances de changer d’équipe cet été.

Ce n’est pas une surprise : comme le bruit court depuis plusieurs mois, les Spurs sont bel et bien intéressés par Lauri Markkanen, selon Brian Windhorst d’ ESPN . Il y a de bonnes chances que la star du Jazz déménage pendant l’intersaison, et San Antonio est l’une des équipes les plus susceptibles de l’accueillir. Le Finlandais ferait, sur le papier, un excellent coéquipier pour Victor Wembanyama.

Lauri Markkanen aux Spurs, un scénario réaliste

Avec jusqu’à 26 millions de dollars disponibles pour l’intersaison, les Spurs sont idéalement positionnés pour effectuer un gros transfert ou une signature majeure pendant l’été. L’arrivée de Chris Paul est déjà une excellente nouvelle, mais elle n’a pas affecté les finances de l’équipe, qui pourrait toujours accueillir un joueur comme Lauri Markkanen. D’autres équipes, comme les Golden State Warriors, seraient également intéressées. Cependant, San Antonio semble avoir ce qu’il faut pour convaincre le Jazz de leur céder leur star, avec de nombreux jeunes et de tours de draft à disposition.

Selon ESPN, les dirigeants de la NBA et ceux qui négocient avec Utah estiment qu’il y a de véritables chances que Markkanen soit transféré avant le début de la prochaine saison. Depuis son arrivée à Salt Lake City en 2022, Lauri Markkanen est devenu le cœur du projet sportif. Mais près une saison décevante, le management pourrait être tenté de repartir sur de nouvelles bases en se séparant de leur star. La contrepartie qu’ils attendraient dans cette situation correspond précisément à ce que les Spurs peuvent leur offrir.

Un coéquipier idéal pour Victor Wembanyama

Lauri Markkanen, nommé All-Star pour la première fois en 2022-23, affiche des moyennes de 24,5 points et 8,4 rebonds depuis son arrivée au Jazz il y a deux ans. Attaquant formidable et polyvalent, il élèverait immédiatement le niveau de l’équipe, souvent critiquée pour l’absence d’une deuxième star à côté de Victor Wembanyama.

La complémentarité entre les deux joueurs est claire. Le Finlandais pourrait créer de l’espace pour le Français et l’accompagner en pick-and-roll. À 2,13 m, il permettrait également à Gregg Popovich de déployer une équipe de très grande taille, ce qui était son intention première après l’arrivée de Wembanyama. Le recrutement de Chris Paul en plus du sien ferait sans aucun doute franchir un cap à l’équipe dès la saison 2024-2025.