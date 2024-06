Mbappé lâche une bombe, le PSG enrage !

Benjamin Labrousse

Officiellement joueur du Real Madrid depuis ce lundi soir, Kylian Mbappé était présent en conférence de presse ce mardi après-midi. Au cours de cette dernière, le meilleur buteur de l’histoire du PSG n’a pas été tendre envers son traitement à Paris. En interne, le club parisien serait furieux à l’encontre de l’attaquant de 25 ans. Explications.

Après de longues années de convoitises, Kylian Mbappé va enfin atterrir au Real Madrid. A travers un communiqué publié ce lundi soir, le club madrilène a officialisé l’arrivée de l’attaquant français, qui après sept saisons au PSG, a rejoint le club de ses rêves.

Luis Enrique - Deschamps : La grande annonce de Mbappé ! https://t.co/FsduHM8HES pic.twitter.com/xNQy566mqQ — le10sport (@le10sport) June 4, 2024

Mbappé « malheureux » au PSG ?

Présent en conférence de presse ce mardi après-midi avec l’équipe de France, le Bondynois a logiquement évoqué son départ du club parisien, et n’a pas mâché ses mots à l’encontre de son traitement à Paris : « Ce serait un peu bâtard de venir et de cracher en disant que j'étais malheureux, maintenant que j'ai signé dans un nouveau club. Je n'ai jamais été malheureux au PSG, mais des choses et des gens m'ont rendu malheureux » , a notamment déclaré Kylian Mbappé.

Le PSG n’a pas du tout apprécié la conférence de presse de Mbappé