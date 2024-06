«Malheureux» au PSG, Kylian Mbappé lâche une énorme annonce

Benjamin Labrousse

Depuis ce lundi soir, Kylian Mbappé est officiellement un joueur du Real Madrid. Ce mardi après-midi, en direct de Clairefontaine, l’ex-star du PSG s’est présentée face à la presse. L’attaquant de 25 ans a d’ailleurs été interrogé sur un possible mal-être au sein du club parisien, et n’a clairement pas mâché ses mots.

Après sept saisons au PSG, Kylian Mbappé s’est officiellement engagé en faveur du Real Madrid. Mais avant de rejoindre la capitale espagnole, l’attaquant va tenter de mener l’équipe de France vers les sommets à l’Euro 2024. Dans une saison 2023-2024 qui aura été particulière au niveau de sa gestion, Kylian Mbappé s’est exprimé en direct de Clairefontaine à propos de son état mental.

Mercato : Le clan Mbappé fait toujours peur au PSG ! https://t.co/YHESRZdwNJ pic.twitter.com/xMLm3Uel4I — le10sport (@le10sport) June 4, 2024

« Un homme heureux a plus de chance de bien jouer comme un homme malheureux »

« Un homme heureux a plus de chance de bien jouer comme un homme malheureux. Maintenant, il n'y a aucune excuse pour les performances que j'ai eues ou que je vais avoir. C'est sûr qu'aujourd'hui je suis très content, mais ce n'est pas parce que je souris que ça va faire gagner des matches » , a d’abord confié un Kylian Mbappé « libéré » par son arrivée au Real Madrid. De nouveau interrogé sur un possible mal-être au PSG sur ces derniers mois, l’ex-numéro 7 parisien a toutefois apporté une certaine nuance.

« Des choses et des gens m'ont rendu malheureux »