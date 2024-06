Clash à 80M€ entre Mbappé et le PSG

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a annoncé l'été dernier qu'il n'allait pas activer la clause pour étendre son bail d'un année. Alors que la star française vient de signer au Real Madrid, le club de la capitale compte récupérer environ 80M€ sur sa paye. En ce sens, le PSG n'aurait pas versé les deux derniers mois de salaire de Kylian Mbappé, ainsi que sa prime de février.

Lors de l'été 2022, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de deux saisons, plus une en option, avec le PSG. A l'issue de l'exercice 2022-2023, la star de 25 ans a fait savoir au club de la capitale qu'elle n'allait pas activer la clause pour étendre son bail jusqu'au 30 juin 2025. Ce qui a déclenché un clash avec le PSG.

Le Real Madrid a officialisé le transfert de Mbappé

Pour ne pas voir Kylian Mbappé partir librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin 2024, le PSG l'a mis au placard avant de le placer sur le marché l'été dernier. Alors que le vice-champion du monde est finalement resté à Paris, les deux camps ont conclu un pacte pour que le joueur soit finalement réintégré. Malgré tout, les tensions ne se sont pas vraiment apaisées.

Le PSG veut récupérer 80M€ à Kylian Mbappé