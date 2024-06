Mercato - OM : Une fake news refait surface !

Arnaud De Kanel

Dans le flou avec Pierre-Emerick Aubameyang, l'OM pourrait être contraint de recruter un avant-centre cet été. Outre-Manche, la presse britannique a relancé la rumeur Anthony Martial. En fin de contrat avec Manchester United, l''international français ne prolongera et il doit donc trouver un nouveau point de chute. Mais comme l'hiver dernier, la rumeur serait infondée.

La situation d'Anthony Martial pourrait susciter l'intérêt de plusieurs clubs. Recruté par Manchester United pour 80 millions d'euros en provenance de l'AS Monaco, l'ancien grand espoir du football français n'a jamais réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable. Cependant, alors que son aventure en Angleterre touche à sa fin, sa valeur sur le marché des transferts demeure élevée.

La presse anglaise relance la piste Martial

Vendredi dernier, le média anglais Sky Sports a dévoilé que l'attaquant de Manchester United, Anthony Martial, est dans le viseur de l'Olympique de Marseille et de l'Olympique Lyonnais. L'ancien joueur de l'AS Monaco, dont le contrat avec le club anglais arrive à expiration, ne se verra pas proposer de prolongation. Ainsi, l'international français doit désormais envisager un nouveau défi, et un retour en Ligue 1 semble être une option de plus en plus plausible. Cette rumeur avait déjà existé l'hiver dernier avant même que Manchester United et Anthony Martial n'officialise leur divorce mais l'OM n'était en réalité pas intéressé. Six mois plus tard, rien n'a changé.

Tout est démenti pour Martial