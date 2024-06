Mercato : Galtier a donné sa réponse à l’OM !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que l’OM attend toujours la réponse de Sergio Conceiçao pour le poste d’entraîneur, la piste menant à Christophe Galtier semble quant à elle s’être totalement refroidie ces derniers jours. Et pour cause, Daniel Riolo annonce que l’ancien coach du PSG a clairement dit non à Pablo Longoria pour un retour à l’OM cet été.

Qui sera le nouveau coach tant attendu cet été à l’OM, alors que Jean-Louis Gasset avait décidé de partir à la retraite à l’issue de la saison ? Depuis maintenant plusieurs jours, le président Pablo Longoria attend le verdict final de Sergio Conceiçao, grande priorité du moment, qui vient d’acter son départ du FC Porto. Mais le Portugais semble hésiter avec l’OM.

« Ça fait peur aux Marseillais »

Dans l’After Foot sur RMC Sport mercredi soir, Daniel Riolo a évoqué ce feuilleton du nouvel entraîneur de l’OM : « Conceiçao? Le problème c'est qu'on a d'abord été assez optimiste, et les voyants étaient plutôt au vert. Mais c'est vrai que ces derniers temps, le fait qu'il dise "il me faut un peu de temps", ça fait un peu peur au Marseillais. Tudor a quitté la Lazio, et on peut se demander si ce poste peut intéresser Conceiçao », indique l’éditorialiste.

« Galtier ne veut pas en entendre parler »