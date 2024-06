Mercato - OM : Un joueur annonce son transfert en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Buteur avec l’équipe de France mercredi soir face au Luxembourg, Jonathan Clauss est annoncé avec insistance sur le départ cet été alors qu’il n’a plus qu’une année de contrat avec l’OM. Et le latéral droit tricolore, interrogé en direct sur TF1 après la rencontre des Bleus, a plus que jamais confirmé la tendance d’un transfert cet été.

C’est un fait, Jonathan Clauss a vécu une saison 2023-2024 particulièrement difficile dans les rangs de l’OM. Critiqué publiquement par Mehdi Benatia l’hiver dernier pour son rendement décevant sur le terrain, le latéral droit de 31 ans est donc logiquement annoncé sur le départ cet été, d’autant qu’il ne lui reste plus qu’une année de contrat avec l’OM. Et après la victoire de l’équipe de France mercredi soir face au Luxembourg en match de préparation avant l’Euro 2024 (3-0), Clauss a confirmé la probabilité d’un transfert cet été.

« J’essaye de répondre aux attentes »

Interrogé en direct au micro de TF1 après le match, le latéral droit de l’OM a d’abord raconte son but, inscrit à la 70e minute de jeu : « Ça été parfaitement joué. Cette semaine, on a fait un petit jeu avec Youssouf (Fofana) et j’ai mis quasiment la même à l’entraînement. Le travail paie. (…) Quand rien ne me dérange, j’essaye de répondre au mieux aux attentes », indique Clauss, avant de se confier sans détour sur son avenir à l’OM.

« Un transfert est envisageable »