Le mercato arrive, un attaquant interpelle le PSG !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a recruté de nombreux éléments offensifs l’été dernier dont Randal Kolo Muani. Pour son premier exercice au club, l’international français n’a pas vraiment apporté satisfaction à Luis Enrique qui ne l’a que partiellement utilisé. Si bien que des rumeurs d’un transfert au Borussia Dortmund ont fait surface. Le principal intéressé a calmé les ardeurs de tout le monde.

En toute fin du dernier mercato estival, le PSG parvenait sur le fil à un accord avec l’Eintracht Francfort pour le transfert de Randal Kolo Muani avoisinant les 95M€. Une belle somme pour l’international français qui n’a cependant pas bénéficié d’un temps de jeu conséquent sous la houlette de Luis Enrique pendant son premier exercice au Paris Saint-Germain.

«Je n'ai jamais connu autant de difficultés depuis que je joue»

Lors de sa présence en conférence de presse avec l’équipe de France ce jeudi, le premier buteur des Bleus face au Luxembourg à Metz mercredi soir (3-0) n’a pas caché avoir éprouvé de grandes difficultés au fil de la saison au PSG. « Cela a été une saison très compliquée, je n'ai jamais connu autant de difficultés depuis que je joue! Cela fait partie de mon parcours de ne rien lâcher. Tout a été nouveau pour moi, le système du coach ou l'environnement, ça m'a un peu chamboulé, ça va bien depuis quelques semaines ».

«Je me sens très bien ici et je ne compte pas partir»