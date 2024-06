Transferts : Il signe au PSG et raconte sa galère

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En signant au PSG dans les dernières secondes du dernier mercato estival, Randal Kolo Muani ne s’imaginait sûrement pas à vivre une année aussi compliquée. Pas de quoi l’inciter à baisser les bras pour autant malgré une « saison très compliquée » comme il l’a admis ce jeudi en conférence de presse.

Avec 9 buts au compteur, dont 6 en Ligue 1, Randal Kolo Muani sort d’un exercice complexe, bien loin de ses statistiques à l’Eintracht Francfort une année auparavant. Ce qui n’a pas empêché Didier Deschamps de faire appel à lui pour l’Euro en Allemagne (14 juin – 14 juillet). Un moyen pour l’international français de se vider la tête après « une saison très compliquée » comme il l’a reconnu en conférence de presse, au lendemain de la victoire face au Luxembourg (3-0), dans des propos rapportés par RMC .

« Je n'ai jamais connu autant de difficultés depuis que je joue »

« Cela a été une saison très compliquée, je n'ai jamais connu autant de difficultés depuis que je joue , raconte le joueur acheté 85M€ l’été dernier, montant qu’il peine à justifier jusqu’à maintenant. Cela fait partie de mon parcours de ne rien lâcher. Tout a été nouveau pour moi, le système du coach à l'environnement, ça m'a un peu chamboulé mais ça va bien depuis quelques semaines. »

« Il n'y a pas eu de discussion au PSG sur mon avenir »