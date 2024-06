Mercato : Le PSG vise un crack à 65M€, un gros danger est annoncé !

Benjamin Labrousse

Le mercato estival du PSG pourrait être marqué par le recrutement d’un nouvel avant-centre. Depuis plusieurs mois, le nom de Benjamin Sesko revient avec insistance du côté du club de la capitale, mais également en Premier League. Et désormais, l’attaquant slovène du RB Leipzig serait dans le viseur d’un cador du championnat allemand. Explications.

L’été dernier, le PSG lâchait 170M€ afin de recruter Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Si les deux avants-centre n’ont pas véritablement convaincu lors de leur première saison au sein du club parisien, les dirigeants des Rouge et Bleu pourraient tenter de recruter un attaquant supplémentaire dans les prochaines semaines. Et le PSG lorgne depuis plusieurs mois un certain Benjamin Sesko.

Plusieurs clubs vont plomber le PSG pour Benjamin Sesko

A 21 ans, l’international Slovène rayonne sous les couleurs du RB Leipzig, et devrait être très convoité cet été. Récemment, la clause libératoire de Sesko est passée de 50M€ à 65M€, et plusieurs clubs pourraient rapidement s’en servir en la déclenchant. Si, ces derniers jours, Chelsea et Arsenal ont accéléré dans ce dossier, Benjamin Sesko pourrait poursuivre sa carrière en Bundesliga.

Dortmund à fond sur Sesko