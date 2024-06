Mercato - RC Lens : Jackpot avec ce transfert XXL ?

La rédaction

Après ne pas être parvenu à se qualifier pour une coupe d’Europe cette saison et avoir vu Franck Haise quitter le navire, le RC Lens risque de perdre plusieurs éléments importants cet été. Si Will Still est annoncé sur le banc de touche lensois, l’ancien technicien du Stade de Reims pourrait ne pas pouvoir compter sur l’un éléments forts de l’effectif des Sang et Or : Kevin Danso.

Comme à l’été 2023, le RC Lens s’attend à un mercato difficile. Si les Sang et Or proposaient pourtant un projet sportif à court terme très intéressant cette année-là, puisqu’ils disputaient la Ligue des Champions, certains membres de premier plan de l’effectif avaient décidé de plier bagages, à l’image de Seko Fofana. Cette fois-ci, les pensionnaires du stade Bollaert ne joueront pas de compétition européenne la saison prochaine et ont, en plus de cela, vu Franck Haise plier bagages. Dans ces conditions, il sera peut-être difficile de retenir Kevin Danso, qui voit des écuries venues d’Angleterre et d’Italie suivre ses traces.

Un joueur du RC Lens à Paris cet été ! https://t.co/YGxv6R2AcC pic.twitter.com/7bBPsAzrkA — le10sport (@le10sport) June 7, 2024

Transfert à l’étranger pour Kevin Danso ?

D’après les informations de l’ÉQUIPE , Kevin Danso serait scruté par des clubs anglais et italiens. Si aucun nom d’écurie n’a semblé fuiter, il semble imaginable que le challenge sportif proposé pourrait intéresser l’Autrichien. Financièrement aussi, notamment du côté de la Premier League, le deal pourrait lui être avantageux.

Jackpot pour le RC Lens ?