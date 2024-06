Mercato - OM : Le premier dossier brûlant de Conceiçao déjà connu ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Grand favori pour s'installer sur le banc de l'OM, Sérgio Conceiçao pourrait avoir le destin de Pau Lopez entre les mains. Présenté comme le successeur de Steve Mandanda au moment de son arrivée, le portier espagnol serait loin de faire l'unanimité en interne. Certains espéreraient le voir partir durant le prochain mercato. Le prochain coach marseillais tranchera.

Pau Lopez ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Lié à l'OM jusqu'en 2026, le portier espagnol n'a pas caché ses doutes sur la suite de son aventure marseillaise. « Bien sûr que j'ai envie de continuer ici, mais après une saison comme ça il faut écouter le club. Il faut être honnête et assumer ce que l'on a fait. Peut-être que le club va vouloir changer son effectif, que le nouveau coach fera des choix... Je ne veux pas être un problème pour le club. J'ai beaucoup d'amour pour ce club et cette ville, je m'y sens très bien. Mais ce qu'il faut, c'est écouter les dirigeants » avait confié Pau Lopez en mai dernier.

Pau Lopez au coeur des interrogations

Ce vendredi, La Provence confirme les interrogations autour de Pau Lopez. Solide mais loin d'être décisif, le portier espagnol est loin de faire l'unanimité en interne. Certains au sein de la formation marseillaise verraient d'un bon oeil son départ lors du prochain mercato estival et l'arrivée d'un gardien plus solide, notamment sur le plan mental.

OM : Il réclame 4M€ pour signer ! https://t.co/UGAgqs1hlQ pic.twitter.com/PfSrJe7SkZ — le10sport (@le10sport) June 7, 2024

Un point sera fait avec le nouveau coach

Mais pour l'heure, ce dossier est mis en stand-by en attendant la nomination d'un nouvel entraîneur. Comme annoncé par le 10Sport.com, Sérgio Conceiçao est le choix numéro un de l'OM, qui s'active en coulisses. Selon le quotidien régional, le prochain entraîneur marseillais devrait, après sa nomination, s'entretenir avec Pau Lopez et le questionner notamment sur son état psycholoique. Suite à cette réunion, une décision sera prise.