Mercato : Zidane a tranché pour une arrivée à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM est en quête d'un nouvel entraîneur après le départ de Jean-Louis Gasset à la fin de la saison dernière. Comme annoncé par le 10Sport.com, Sérgio Conceiçao est le favori de Pablo Longoria, mais pas certain que le défi marseillais le tente réellement. Situation similaire pour Zinédine Zidane, qui a pourtant évoqué son attachement à la cité phocéenne il y a quelques jours.

Un grand favori se dégage dans le dossier de l'entraîneur à l'OM. Après l'échec Paulo Fonseca, Pablo Longoria a concentré ses efforts sur la piste Sérgio Conceiçao comme l'a annoncé le 10Sport.com. Mais le coach portugais fait jouer la montre. Après son départ de Porto, le technicien espère rejoindre un club d'un autre standing que l'OM. Mais face au manque de solliciation, Conceiçao pourrait bien accepter la proposition marseillaise après quelques jours de repos. Selon RMC , difficile de prévoir ce qu'il se passera avec Conceiçao. Par contre, Florent Germain a levé le voile sur la piste Zinédine Zidane

Zidane clame son amour pour l'OM

Invité de Rothen S'Enflamme ce jeudi, le journaliste a laissé entendre que le champion du monde 1998, natif de Marseille, n'avait pas l'intention de diriger une équipe comme l'OM. « J’imagine que s’il ne vient pas, c’est qu’il n’a pas envie » a-t-il déclaré. Pourtant, Zidane avait évoqué son attachement à sa ville natale lors d'un entretien accordé au média Le Carré.

OM : Il réclame 4M€ pour signer ! https://t.co/UGAgqs1hlQ pic.twitter.com/PfSrJe7SkZ — le10sport (@le10sport) June 7, 2024

« S’il ne vient pas, c’est qu’il n’a pas envie »