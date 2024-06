PSG - Real Madrid : Un gros transfert relancé par Mbappé ?

Pierrick Levallet

Pour compenser le départ de Kylian Mbappé, le PSG aurait des vues sur Julian Alvarez. Cependant, le crack de Manchester City voudrait rejoindre le Real Madrid si jamais il venait à quitter les Sky Blues. Mais l'arrivée du capitaine de l'équipe de France dans les rangs des Merengue relancerait tout dans le dossier de l'attaquant de 24 ans.

Le PSG devrait encore animer le mercato cet été. Le club de la capitale cherche à compenser le départ de Kylian Mbappé de la meilleure des manières, notamment en recrutant un nouvel attaquant. Et dans cette optique, Luis Campos a exploré plusieurs pistes jusqu’à présent, comme celles menant à Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia.

Mercato : Le PSG a déniché l'héritier de Mbappé, il a dit oui https://t.co/oq3xzWj2qG pic.twitter.com/Kk1m03q05f — le10sport (@le10sport) June 11, 2024

Le PSG se tient à l'affût pour Alvarez

Mais ce n’est pas tout. Le conseiller football du PSG aurait aussi des vues sur Julian Alvarez. Barré par la concurrence d’Erling Haaland à Manchester City, le crack de 24 ans envisagerait l’idée d’un transfert. Il aurait même déjà tranché pour sa prochaine destination.

Mbappé relance tout pour le Real Madrid dans ce dossier