Succession de Mbappé : Le PSG veut boucler trois transferts ?

Amadou Diawara

Pour assurer la succession de Kylian Mbappé, le PSG aurait identifié plusieurs profils en attaque. En effet, le club de la capitale s'intéresserait de près à Khvicha Kvaratskhelia, Rafael Leão et à Victor Osimhen. Et avant de s'attaquer au Portugais et au Nigérian, le PSG se concentrerait sur le Géorgien.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé quitte le PSG. En effet, le Real Madrid a officialisé le transfert libre et gratuit de la star de 25 ans il y a tout juste une semaine. Et pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG aurait trois cibles en tête : Khvicha Kvaratskhelia, Rafael Leão et Victor Osimhen.

Le PSG s'intéresse à Kvaratskhelia, Leão et Osimhen

Selon les informations d' AS , le PSG a fait de Khvicha Kvaratskhelia sa priorité pour l'après-Mbappé. En effet, le club de la capitale veut conclure cette opération avant de se tourner vers d'autres profils.

Kvaratskhelia est la priorité du PSG

En plus de Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), Rafael Leão (AC Milan) et Victor Osimhen (Napoli) sont également dans le viseur du PSG. Toutefois, avant d'entamer les négociations pour le Portugais et le Nigérian, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi se focalise sur le transfert du Géorgien, avec qui il aurait déjà un accord.