Mercato - PSG : Un transfert de folie bientôt bouclé ?

L’horloge tourne en faveur du PSG. De par la nomination d’Enzo Maresca au poste d’entraîneur de Chelsea, les Blues ne voudraient plus recruter Victor Osimhen selon Fabrizio Romano. De quoi permettre au Paris Saint-Germain de rêver plus grand avec le buteur nigérian de 25 ans du Napoli.

Victor Osimhen était l’un des trois échecs essuyés par Luis Campos pendant le mercato estival de 2023 aux côtés de Marcus Thuram et de Bernardo Silva. C’est en effet ce que le10sport.com vous dévoilait en octobre dernier. Kylian Mbappé s’en est allé au Real Madrid, et il semblerait que tous les feux sont au vert à présent pour que le buteur du Napoli devienne un joueur du PSG pendant l’intersaison.

Chelsea se retire de la course pour Osimhen

« Chelsea n'est pas intéressé par Victor Osimhen. Et ce qu’on m’a révélé, c'est que la dernière fois qu'ils ont envisagé cette possibilité, c'était en fin 2023. Nous parlons de novembre ou décembre quand ils discutaient en interne d’un deal avec Osimhen comme étant une option intéressante. Ils ont complètement changé d'avis pour différentes raisons et avec un manager différent. Osimhen n'est plus une cible pour Chelsea. Ils ne l'achèteront pas cet été » . a confié le journaliste Fabrizio Romano pendant The Here We Go Podcast.

Ça chauffe pour Osimhen au PSG

Le journaliste italien dévoile donc un boulevard pour le PSG dans la course à la signature de Victor Osimhen, sous contrat jusqu’en juin 2026 au Napoli avec une clause libératoire comprise entre 110 et 130M€. Reste à savoir si le Paris Saint-Germain bouclera cette affaire désormais.