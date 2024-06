Mercato - PSG : Un attaquant vend la mèche pour son transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG devra gérer au mieux la succession de Kylian Mbappé. Dans cette optique, plusieurs pistes sont d’ores-et-déjà étudiées pour renforcer le secteur offensif. Et la priorité semble se nommer Kvicha Kvaratskhelia. Mais alors que Naples ne semble pas avoir l’intention de le lâcher, l’international géorgien assure qu’il se sent bien en Italie.

La succession de Kylian Mbappé sera l'un des dossiers brûlants du côté du PSG qui devra remplacer son attaquant vedette. Le club parisien semble d'ailleurs avoir déjà plusieurs idées en tête, mais la priorité se nommerait Kvicha Kvaratskhelia, l'ailier géorgien de Naples, qui serait même déjà tombé d'accord avec le PSG. Cependant, Naples n'aurait pas l'intention de céder son joueur qui a d'ailleurs évoqué son avenir, sous-entendant qu'il ne serait pas transféré.

Kvaratskhelia évoque son avenir à Naples

« Je ressens beaucoup d'affection à Naples. Tout d'abord, je voudrais dire que les personnes qui sont à mes côtés et qui me soutiennent m'aident beaucoup. C'est une très grande responsabilité », assure l’ailier du Napoli dans une interview accordée à la journaliste géorgienne Ketevan Kardava, avant d’en rajouter une couche au sujet de son avenir.

«Je ferai tout, non seulement pour les supporters de Naples, mais aussi pour ceux de la Géorgie»