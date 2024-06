Mercato : Terrible annonce sur un joueur du PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Layvin Kurzawa va se retrouver sur le marché. Le joueur ne prolongera pas son contrat avec le PSG et mettra fin à une aventure de près de neuf ans. Mais qui pourrait le recruter cet été après deux saisons quasi-blanches ? Un agent s'est prononcé sur l'avenir de l'international français et a donné son ressenti sur ce dossier.

Layvin Kurzawa va obtenir une dernière chance de relancer sa carrière. A 31 ans, le joueur n'a plus le temps pour jouer les seconds rôles dans un grand club. D'ailleurs, sa fin d'aventure au PSG ressemble à un long chemin de croix. L'arrière gauche a disparu des radars et se situe aujourd'hui bien loin des radars des plus grandes équipes européennes. Mais pour Guy Lacombe, son ancien coach à l'AS Monaco, Kurzawa est encore en capacité de rendre de précieux services.

Guy Lacombe ne s'inquiète pas pour Kurzawa

« Ce sera une très bonne pioche pour le club qui le récupérera À 31 ans, même s'il n'a pas joué depuis longtemps, il s'est entretenu physiquement. S'entraîner au PSG au quotidien reste un sacré gage de compétitivité pour la suite » a confié le technicien lors d'un entretien accordé à L'Equipe. Interrogé, un agent partage cette position, mais précise que Kurzawa devra consentir d'énormes efforts sur le plan financier.

« Qui tentera le pari alors qu'il sort de deux saisons sans jouer ? »