Mercato : Une star de Deschamps au PSG, la réponse est cash

Axel Cornic

Titulaire dans les cages de l’équipe de France et star de la Serie A sous les couleurs de l’AC Milan, Mike Maignan est peut-être l’un des gros regrets de QSI. Formé au Paris Saint-Germain, il n’y a jamais connu le succès et a dû s’exiler au LOSC puis en Italie pour exploser… avant que des rumeurs autour d’un possible retour ne fassent surface.

Le poste de gardien a toujours été problématique au PSG version qatarie. Que ce soit Salvatore Sirigu, Alphonse Areola, Kevin Trapp ou même la légende Gianluigi Buffon, aucun ne semble avoir fait l’unanimité. Et ce n’est même pas le cas de Gianluigi Donnarumma, pourtant considéré comme l’une des pointures mondiales à ce poste, qui avait été attiré libre en 2021 par le club de la capitale.

«Je suis Parisien, mais...»

Ainsi, plusieurs noms ont été évoqués même récemment pour le remplacer et le rêve parisien porte un nom, celui de Mike Maignan. Interrogé sur un possible retour au PSG, son club formateur, l’international français n’avait d’ailleurs pas fermé la porte. « Je suis Parisien, mais aujourd’hui, je suis sous contrat à l’AC Milan. Et pour le futur, on ne peut pas savoir » avait-il expliqué en septembre dernier, lors d’un passage en région parisienne.

Une prolongation l’attend après l’Euro