Mercato - PSG : Un retour inespéré à Paris annoncé pour 50M€

Tandis que le mercato estival ouvrira prochainement ses portes, le PSG aurait déjà bouclé un premier transfert avec Matvey Safonov. Le gardien russe devrait rejoindre l'effectif de Luis Enrique, mais voilà qu'il pourrait ne pas être le seul portier à débarquer au PSG. En effet, cet été, on pourrait assister... au retour de Mike Maignan.

Après Keylor Navas, c'est Alexandre Letellier qui a annoncé son départ. Ça bouge donc chez les gardiens du PSG. Prochainement, c'est dans le sens des arrivées que ça devrait s'activer avec celle de Matvey Safonov en provenance de Krasnodar. En attendant le retour de Mike Maignan au PSG ?



Le PSG attentif pour Maignan

Formé au PSG et aujourd'hui au Milan AC, Mike Maignan pourrait retrouver le Parc des Princes. Pour CaughtOffside , Jonathan Johnson a confié : « Le gardien du Milan AC et de la France, Mike Maignan est un joueur qui intéresse de nombreux grands clubs européens en ce moment. Il y a eu certains liens avec Manchester City comme potentiel remplaçant d'Ederson et de ce que je comprends, le PSG regarde aussi sa situation, potentiellement pour le faire revenir ».

