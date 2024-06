ASSE : Il réclame déjà une révolution sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'ASSE a remporté son barrage contre le FC Metz pour faire son retour en Ligue 1, les Verts peuvent nourrir de grandes ambitions grâce au rachat du club par le groupe canadien Kilmer Sports. Par conséquent, des moyens importants seront disponibles cet été pour le mercato. Et Jean-Michel Larqué attend un gros recrutement pour l'ASSE.

Larqué annonce du lourd pour l'ASSE

« Le côté professionnel de cette structure me rassure un peu plus que si c’était un fonds d’investissement hong-kongais, chinois ou américain. Je sais bien que c’est un monsieur (Larry Tanenbaum) qui est riche parce qu’il gagne plus d’argent qu’il n’en dépense », assure la légende des Verts dans les colonnes de Sud-Ouest , avant d'en rajouter une couche, en évoquant notamment les besoins sur le mercato.

«Il va falloir être généreux dans le recrutement»